В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли рехаб для подростков

В Екатеринбурге по решению суда закрыли наркологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Свободные люди». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Речь идет о наркологическом реабилитационном центре «Свободные люди» ООО «Прогресс».

В ходе проверки выяснилось, что в центре нет медработника, специально оборудованного медицинского кабинета. Кроме того, прокуратура выявила нарушения противопожарной безопасности, а также несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также рехаб работал без предпринимательской лицензии, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что во время надзорных мероприятий в реабилитационном центре находились несовершеннолетние.

