В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли рехаб для подростков

В Екатеринбурге по решению суда закрыли наркологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Свободные люди». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Речь идет о наркологическом реабилитационном центре «Свободные люди» ООО «Прогресс».

В ходе проверки выяснилось, что в центре нет медработника, специально оборудованного медицинского кабинета. Кроме того, прокуратура выявила нарушения противопожарной безопасности, а также несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также рехаб работал без предпринимательской лицензии, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что во время надзорных мероприятий в реабилитационном центре находились несовершеннолетние.

В марте стало известно, что в Кемерово арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году не выжил пациент. Глава сети клиник в свою очередь настаивает на том, что у пациента произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма.

Ранее пациенты рехаб-центра певца Стаса Пьехи обвинили учреждение в издевательствах.

 
