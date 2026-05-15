В России зафиксировали рост спроса на услуги иммиграционных юристов

Число обращений к иммиграционным юристам растет. Однако это не линейный процесс, а волнообразный. Очередной заметный всплеск фиксируется с февраля 2026 года. Однако меняется не только масштаб, но и содержание запросов, рассказал «Газете.Ru» Алексей Богданов, международный юрист и эксперт по миграционному праву и защите капитала, основатель компаний Razmorozka.com и Grandresident.

«В 2022 году люди часто уезжали быстро и часто без стратегии. В 2026 году запрос стал значительно более прагматичным. Клиенты приходят не с идеей «уехать навсегда», а с конкретными задачами. В первую очередь это доступ к международной инфраструктуре: стабильная работа с зарубежными сервисами, возможность принимать платежи от иностранных клиентов, выстраивать маркетинг, IT и операционные процессы без ограничений. Отдельный блок связан с финансовой системой: открытие счетов, переводы, работа с капиталом, в том числе разблокировка активов», — объяснил он.

На это напрямую влияет изменение условий в ряде стран. В России усиливаются ограничения на цифровую инфраструктуру, усложняется работа с зарубежными сервисами. В результате предпринимателям, IT-специалистам, маркетологам, консультантам и всем, кто работает на международный рынок, становится необходимо иметь внешнюю опору.

«Профиль клиента в 2026 году — это не «релокант в поиске новой жизни», а мобильный профессионал или предприниматель. Это владельцы бизнеса, специалисты с экспортом услуг, IT-сфера, digital-маркетинг, финансы, консалтинг, а также частные инвесторы. Им важно не столько переехать, сколько получить доступ к возможностям, которых в одной юрисдикции уже недостаточно», — поделился юрист.

Меняется и обстановка в мире. Позиции Дубая как универсального решения ослабли. Раньше ОАЭ закрывали сразу несколько задач: низкие налоги, понятная инфраструктура, банки, международная среда, безопасность, быстрый перелет. Теперь главный элемент этой конструкции, ощущение безопасности, пошатнулся. В качестве альтернатив клиенты рассматривают Кипр, Армению и Турцию.

«Параллельно усиливается интерес к инвестиционным направлениям. Если раньше был выраженный спрос на недвижимость в Таиланде как на лайфстайл-решение, то сейчас внимание смещается в сторону Африки, прежде всего Южной Африки и Намибии. Это объяснимо: рынок менее перегрет, ниже порог входа, есть возможность владения недвижимостью и землей в собственности, а правовая система более прозрачна с точки зрения защиты активов. Для части клиентов это уже не просто «экзотика», а стратегическая диверсификация», — сообщил Богданов.

При этом сохраняется устойчивый спрос на Европейский союз. Его выбирают те, кто ориентирован на европейский образ жизни, свободу перемещения внутри ЕС, образование для детей, решение вопросов с активами, включая их разблокировку. Европа сложнее и дороже, но она остается ключевой юридической и финансовой инфраструктурой. Интересные решения предлагают по Испании, Хорватии, Люксембургу.

Отдельное направление — это получение статусов и вторых паспортов как элемента гибкости. Рассматриваются более доступные и быстрые юрисдикции: Парагвай, Армения, ряд балканских стран, включая Северную Македонию, а также отдельные европейские направления через трудоустройство, например Финляндия. Это не всегда про переезд, а про расширение возможностей.

«Если говорить о прогнозе, то ожидать «массового исхода» не стоит. Будет расти спрос на распределенную модель жизни и бизнеса. Современному человеку уже недостаточно одной страны. Он комбинирует юрисдикции: в одной живет, в другой ведет бизнес, в третьей держит счета, в четвертой структурирует активы. Именно это и является главным трендом 2026 года. Не эмиграция как финальное решение, а мобильность как инструмент управления рисками и возможностями», — резюмировал эксперт.

