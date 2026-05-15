В СК назвали число потерпевших после вторжения ВСУ в Курскую область

Сергей Бобылев/РИА Новости

Потерпевшими после вторжения украинской армии в Курскую область признаны более 87 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов в интервью ТАСС.

«В ходе следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры приграничных и тыловых территорий России, допрошены свыше 206 тыс. человек, признаны потерпевшими более 87 тысяч человек», — сказал он.

По его словам, работа по расследованию преступлений украинских военных в российском регионе началась с первых дней вторжения.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Активная фаза наступления завершилась к марту 2025 года, когда российские войска восстановили контроль над основной частью захваченных районов. 26 апреля в Генштабе ВС РФ заявили о завершении операции по освобождению региона.

Ранее на Украине раскритиковали репортаж NYT о вторжении ВСУ в Курскую область.

 
