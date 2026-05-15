В СК назвали причину выезда спасателей на место пропажи Усольцевых

По заявке следователей спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи Усольцевых. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Уточняется, что спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года, когда мать, отец и их пятилетняя дочь отправились в поход. После этого они перестали выходить на связь. В регионе начались масштабные поиски, во время которых десятки волонтеров и специалистов прочесывали территорию, где пропала семья.

В середине октября активную фазу поисков завершили. Позже из-за погодных условий добровольцы перестали участвовать в поисках, но, по словам главы «ЛизаАлерт», мероприятия продолжатся после того, как сойдет снег.

Что именно с ними произошло, неизвестно. Так как зимой поиски прерывались, за холодные месяцы следы путешественников могли исчезнуть.

Ранее сообщалось, что пропавшую в тайге семью Усольцевых начнут искать с помощью беспилотников.

 
