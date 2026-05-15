Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, как диеты влияют на состояние кожи и волос

Косметолог Миронова: диеты могут навредить состоянию кожи и волос
Shutterstock

Жесткие диеты могут навредить коже, лишить ее влаги, упругости и здорового цвета, а также ухудшить состояние волос и ногтей из-за дефицита белка, жиров, витаминов и минералов. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

«При жесткой диете кожа часто теряет влагу и упругость, становится сухой, шелушится и хуже сохраняет эластичность. Из-за этого становятся заметнее мелкие морщины. Также ухудшается цвет лица: кожа теряет сияние, приобретает сероватый или землистый оттенок, тон становится неровным. Это связано с дефицитом витаминов группы В, железа и других микроэлементов, необходимых для нормального кровообращения и синтеза гемоглобина», — пояснила косметолог.

По ее словам, такое питание может также спровоцировать акне и воспаления, если кожа склонна к этому. Она подчеркнула, что в летнее время ситуация может ухудшаться из-за дополнительной нагрузки ультрафиолета на ослабленную кожу.

Миронова подчеркнула, что нехватка белка, витаминов группы В, железа, цинка и селена могут страдать волосы и ногти. При этом после возвращения к полноценному питанию состояние кожи, волос и ногтей чаще всего восстанавливается, но не сразу, заключила специалист.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

Ранее россиянам объяснили, как ухаживать за кожей после длительных рейсов.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!