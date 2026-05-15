Стало известно, как диеты влияют на состояние кожи и волос

Жесткие диеты могут навредить коже, лишить ее влаги, упругости и здорового цвета, а также ухудшить состояние волос и ногтей из-за дефицита белка, жиров, витаминов и минералов. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

«При жесткой диете кожа часто теряет влагу и упругость, становится сухой, шелушится и хуже сохраняет эластичность. Из-за этого становятся заметнее мелкие морщины. Также ухудшается цвет лица: кожа теряет сияние, приобретает сероватый или землистый оттенок, тон становится неровным. Это связано с дефицитом витаминов группы В, железа и других микроэлементов, необходимых для нормального кровообращения и синтеза гемоглобина», — пояснила косметолог.

По ее словам, такое питание может также спровоцировать акне и воспаления, если кожа склонна к этому. Она подчеркнула, что в летнее время ситуация может ухудшаться из-за дополнительной нагрузки ультрафиолета на ослабленную кожу.

Миронова подчеркнула, что нехватка белка, витаминов группы В, железа, цинка и селена могут страдать волосы и ногти. При этом после возвращения к полноценному питанию состояние кожи, волос и ногтей чаще всего восстанавливается, но не сразу, заключила специалист.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

