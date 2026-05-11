Пьяный петербуржец ломился за собутыльником в машину скорой помощи

В Выборгском районе Петербурга задержали 36-летнего мужчину, который напал на карету скорой помощи и пытался прорваться в салон. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел возле парка Сосновка. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, которому стало плохо, медики уже закончили осмотр пациента и готовились отвезти его в больницу. Нетрезвый знакомый больного потребовал, чтобы его пустили в салон для сопровождения.

Фельдшер объяснила мужчине, что это невозможно, и попросила его не мешать работе. Получив отказ, дебошир разозлился, попытался силой открыть дверь автомобиля, ворваться внутрь и сломал замок. Медики нажали тревожную кнопку, прибывший наряд Росгвардии задержал агрессивного гражданина. Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого россиянин пригрозил фельдшеру скорой пистолетом, усомнившись в его компетентности. Врач обратился в полицию, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову.

 
