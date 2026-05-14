Мужчина сбросил приятеля с моста в Петербурге и получил срок

Петербуржца лишили свободы за неудачную попатку расправы над другом

В Санкт‑Петербурге осудили мужчину за покушение на жизнь друга, которого он сбросил с моста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в апреле 2025 на пешеходной зоне Литейного моста. Как следует из материалов дела, Виталий Лупандин был пьян и поссорился с приятелем.

Из‑за личной неприязни он насильно схватил мужчину за туловище и перебросил через гранитное ограждение на проезжую часть набережной Кутузова.

В результате падения потерпевший получил тяжелые травмы и был доставлен в Мариинскую больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. Лупандин частично признал вину, заявив, что не хотел лишить друга жизни.

Дзержинский районный суд огласил ему приговор — шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина избил партнершу, отрезал волосы ножом и сбросил с балкона в Могилеве.