Жительницу Мариуполя задержали за передачу Киеву данных о российских войсках

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали местную жительницу по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Уточняется, что фигурантку подозревают в передаче украинской стороне сведений о российских военных.

По информации следствия, с 36-летней женщиной связался через Telegram представитель украинской спецслужбы. По словам задержанной, мужчина убедил ее, что на объекте, который нужно было проверить, находятся фуры ее знакомого и ей необходимо «проехать мимо, посмотреть, что там происходит». Женщина выполнила это задание и передала информацию украинскому куратору.

Она также отметила, что о военном предназначении этого места узнала только после того, как выполнила задание. Подозреваемая признала свою вину, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Накануне ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.

