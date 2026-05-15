Врач рассказал, сколько шаурмы можно съедать без вреда для здоровья

Шаурму можно есть не чаще одного раза в неделю, чтобы не навредить здоровью. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Он пояснил, что это блюдо относится к фастфуду или джанк-фуду (мусорной еде). Оно дает быстрое насыщение, однако, считается довольно вредной едой, если речь не идет о домашних вариантах.

«В ней много майонеза и различных соусов, которые повышают калорийность и улучшают вкус, но практически лишают продукт пользы. К тому же для начинки далеко не всегда используется свежее мясо. Хорошо, если в шаурме достаточно овощей — это немного уравновешивает вред», — сказал Поляков.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева до этого говорила, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.

Она отметила, что разработкой ГОСТа на шаурму занимается технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Саратцева обратила внимание, что задачей комитета в первую очередь ставится разработка и описание блюд национальной кухни, а шаурма — это единичный случай. Тем не менее, ГОСТ на шаурму будет завершен до конца года, добавила она.

