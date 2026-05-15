В Ливии после футбольного матча болельщики подожгли офис премьер-министра

Массовые беспорядки начались в столице Ливии Триполи после футбольного матча, в ходе которого судья отказался назначить пенальти. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным агентства, после спорного решения арбитра разгневанные болельщики выбежали на поле, после чего ситуация быстро переросла в столкновения с полицией и военными. Во время беспорядков были сожжены несколько автомобилей возле стадиона. Также протестующие подожгли офис премьер-министра Ливии.

Отмечается, что для разгона толпы ливийские военные применили боевые патроны. В результате столкновений один военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы, еще семеро пострадали.

