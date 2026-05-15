Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Ливии после футбольного матча болельщики подожгли офис премьер-министра

Беспорядки вспыхнули в Триполи после матча, фанаты подожгли офис премьера
Кадр видео: mickyjnrofficial/Insyagram

Массовые беспорядки начались в столице Ливии Триполи после футбольного матча, в ходе которого судья отказался назначить пенальти. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным агентства, после спорного решения арбитра разгневанные болельщики выбежали на поле, после чего ситуация быстро переросла в столкновения с полицией и военными. Во время беспорядков были сожжены несколько автомобилей возле стадиона. Также протестующие подожгли офис премьер-министра Ливии.

Отмечается, что для разгона толпы ливийские военные применили боевые патроны. В результате столкновений один военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы, еще семеро пострадали.

В прошлом году полиция Аргентины применила перцовые баллончики для прекращения массовой драки футболистов после полуфинального матча плей-офф второго дивизиона между «Депортиво Мадрин» и «Депортиво Морон». «Мадрин» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в финал, что не понравилось соперникам.

Полиция сначала пыталась разогнать участников конфликта с помощью дубинок, но затем применила перцовые баллончики. В результате нескольким футболистам потребовалась медицинская помощь.

Ранее фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили драку в Польше перед финалом Лиги конференций.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!