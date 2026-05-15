В Австралии ребенок впал в кому и повредил легкие, вдохнув кондитерскую пудру

Ребенок в Австралии повредил легкие, вдохнув золотую пудру для торта
AnastasiaSafron/Shutterstock/FOTODOM

14-месячный ребенок в Австралии впал в кому и повредил легкие, вдохнув золотую пудру для торта, пока его мать выпекала кондитерское изделие. Об этом сообщает news.com.au.

В публикации отмечается, что женщина отвлеклась на несколько секунд в тот момент, когда ребенок открыл ящик, снял крышку с банки и вдохнул пищевой краситель. Пудра смешалась с влагой в легких, превратилась в пасту и вызвала закупорку дыхательных путей.

Ребенок впал в кому, его экстренно доставили в больницу и провели операцию на легкие.

Сейчас ребенок пришел в себя и идет на поправку, ему предстоит пройти курс физиотерапии и лечения у эрготерапевта.

До этого сообщалось, что в Иркутске одежда вспыхнула на 85-летней женщине во время приготовления еды. При приготовлении пищи на одежду пенсионерки попало раскаленное масло, от чего на ней загорелась ткань. Женщина начала кричать, и это услышала соседка, которая вызвала на место бригаду скорой помощи и пожарных.

Огонь успел распространиться на площади в 0,5 квадратного метра, его потушили. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, у нее диагностировали термические ожоги.

