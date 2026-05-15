Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе

Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели, воздух прогреется до +28°C. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, также в понедельник, 18 мая, возможны небольшие дожди.

«До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться», — добавила Позднякова.

Она отметила, что 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города.

До этого Позднякова рассказала, что в столичном регионе к выходным заметно потеплеет, а на следующей неделе начнется жара – к этому нужно быть готовыми. В пятницу, 15 мая, по словам синоптика, Москва окажется в зоне атмосферного фронта, на фоне чего пойдут кратковременные дожди, возможно с грозами. При облачной погоде ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вместе с тем будет усиливаться юго-восточный ветер, достигнув скорости в 5-10 м/с.

