Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Врач Малышева раскрыла, при каком симптоме следует немедленно вызывать скорую помощь

Врач Малышева: при боли в груди нужно срочно вызывать скорую помощь
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян срочно вызывать скорую помощь при появлении боли в груди. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам врача, боль в груди может быть связана с различными причинами, включая межреберную невралгию или заболевания желудка. Однако этот симптом также сигнализирует об инфаркте.

«Надо вызывать скорую помощь, потому что если это инфаркт, выхода не будет... День в день, час в час, минута в минуту, если это боль в груди, надо вызывать скорую помощь», — сказала Малышева.

Она отметила, что прибывшие на вызов медики сделают электрокардиограмму и смогут определить причину болей. Если инфаркт не подтвердится, то на следующий день пациент сможет самостоятельно пойти к врачу.

До этого врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова рассказала «Газете.Ru», что некоторые опасные заболевания годами протекают почти незаметно. К таким скрытым состояниям относятся первичная гипертония, диабет второго типа, нарушения липидного обмена (дислипидемию), остеопороз и синдром обструктивного апноэ сна.

Так, например, диабет второго типа может развиваться 7–10 лет без явных признаков. Все это время повышенный сахар повреждает сосуды, почки, сетчатку глаз и нервы, повышая риск слепоты, хронической почечной недостаточности и ампутаций, а также инфарктов и инсультов, отметила специалист.

Ранее ученые назвали популярную привычку, в два раза повышающую риск сердечного приступа.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!