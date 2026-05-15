Врач Малышева раскрыла, при каком симптоме следует немедленно вызывать скорую помощь

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян срочно вызывать скорую помощь при появлении боли в груди. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам врача, боль в груди может быть связана с различными причинами, включая межреберную невралгию или заболевания желудка. Однако этот симптом также сигнализирует об инфаркте.

«Надо вызывать скорую помощь, потому что если это инфаркт, выхода не будет... День в день, час в час, минута в минуту, если это боль в груди, надо вызывать скорую помощь», — сказала Малышева.

Она отметила, что прибывшие на вызов медики сделают электрокардиограмму и смогут определить причину болей. Если инфаркт не подтвердится, то на следующий день пациент сможет самостоятельно пойти к врачу.

До этого врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова рассказала «Газете.Ru», что некоторые опасные заболевания годами протекают почти незаметно. К таким скрытым состояниям относятся первичная гипертония, диабет второго типа, нарушения липидного обмена (дислипидемию), остеопороз и синдром обструктивного апноэ сна.

Так, например, диабет второго типа может развиваться 7–10 лет без явных признаков. Все это время повышенный сахар повреждает сосуды, почки, сетчатку глаз и нервы, повышая риск слепоты, хронической почечной недостаточности и ампутаций, а также инфарктов и инсультов, отметила специалист.

