Названа популярная привычка, в два раза повышающая риск сердечного приступа

BMC: привычка ложиться спать в разное время повышает риск инфаркта и инсульта

Ученые из Университета Оулу выяснили, что привычка ложиться спать в разное время может повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте. Особенно опасным оказался нерегулярный режим сна в сочетании с недостаточным временем отдыха. Работа опубликована в журнале BMC Cardiovascular Disorders.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые проводили в постели менее восьми часов и при этом ложились спать в сильно разное время, риск крупных сердечно-сосудистых событий был примерно вдвое выше по сравнению с теми, кто придерживался стабильного графика.

Под крупными сердечно-сосудистыми событиями ученые подразумевали состояния, требующие специализированной медицинской помощи, включая инфаркт миокарда и инсульт.

«Предыдущие исследования уже связывали нерегулярный сон с риском сердечных заболеваний, но впервые мы отдельно изучили вариабельность времени отхода ко сну, времени пробуждения и середины периода сна», — пояснила постдокторант Лаура Науха из Университета Оулу.

Для анализа ученые использовали данные 3231 человека, родившегося в Северной Финляндии в 1966 году. В возрасте 46 лет участники носили специальные датчики активности, которые в течение недели фиксировали продолжительность сна и время, проведенное в постели. После этого исследователи более десяти лет отслеживали состояние здоровья добровольцев по медицинским базам данных.

Оказалось, что именно нестабильное время отхода ко сну связано с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем. При этом нерегулярное время пробуждения такой связи не показало.

По словам авторов работы, стабильный режим сна отражает общий ритм повседневной жизни и может играть важную роль в поддержании здоровья сердца.

«Поддержание регулярного графика сна — это один из факторов, на который большинство из нас способны повлиять», — отметила Науха.

