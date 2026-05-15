В Индии опровергли слухи о влиянии хантавируса на размер полового органа у мужчин

В социальных сетях распространился слух о том, что хантавирус якобы может уменьшать размер полового органа у мужчин. Индийская газета Hindustan Times опровергла фейк о «новом симптоме».

Поводом для появления слуха стал вирусный пост в аккаунте Daily Noud в соцсети X, где утверждается, что ученые якобы подтвердили способность хантавирусной инфекции уменьшать размер пениса «до трех дюймов».

Издание Hindustan Times проверило информацию и сообщило об отсутствии научных данных о влиянии хантавируса на размер полового органа у мужчин. По данным журналистов, источником фейка стали непроверенные аккаунты в соцсетях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не публиковала заявлений о таком «симптоме». Официально подтвержденными симптомами хантавирусной инфекции являются лихорадка, мышечные боли, усталость, головная боль, тошнота, проблемы с дыханием и поражение легких.

В апреле — мае 2026 года жертвами хантавируса стали трое пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19.

