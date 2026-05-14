Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса в России

Полевки и обычные мыши в основном являются переносчиками хантавируса в России. Об этом рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши-полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — уточнил он.

Кроме того, академик РАН сообщил: у хантавируса существует порядка 40 серотипов с разной классификацией и своими особенностями.

14 мая Онищенко рассказал, что в 2026 году еще до вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике случаи заражения выявлялись в нескольких странах, включая Россию. Заболевание фиксировалось, в частности, в Поволжье и Башкирии.

В США в этом году хантавирус обнаруживали в Аризоне, в Калифорнии было три подтвержденных случая. Также зафиксировали 12 случаев в Чили, были пациенты и в Аргентине. В Белоруссии в прошлом году выявили 50 случаев заражения хантавирусом, сообщил эпидемиолог.

