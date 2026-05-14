Момент ДТП на проспекте Мира в центре Москвы попал на видео

Момент въезда Infiniti в остановку на проспекте Мира в Москве попал на видео

В интернете появилось видео очевидцев, на котором запечатлен момент въезда иномарки Infiniti в остановку на проспекте Мира в центре Москвы. Ролик опубликован в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как автомобиль движется по правой полосе, затем резко заезжает на бордюр, где находится остановка с людьми, а потом вновь выезжает на дорогу и останавливается.

До этого стало известно, что автомобиль на скорости въехал в остановку в центре Москвы, где в этот момент находились люди.

В результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медики диагностировали ушиб грудной клетки, у других пострадавших — переломы ног. Медики на месте оказали первую помощь пострадавшим и госпитализировали их. Также здесь работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

До этого в Ярославской области машины вылетели в людей после серьезного столкновения на перекрестке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машины сталкиваются на перекрестке и на большой скорости вылетают на пешеходов, которые в момент аварии успевают сделать шаг назад.

Ранее рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari.

 
