Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari

«Осторожно, Москва»: рэпер Navai попал в аварию и попытался спрятаться от очевидцев

Рэпер Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) попал в ДТП на своем автомобиле Ferrari у Парка культуры в столице. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Авария, утверждает источник, произошла после 19:00 5 мая. Рэпер якобы попытался спрятаться от очевидцев, переодевшись в другую одежду.

К месту происшествия едут сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии уточняются.

В тот же день в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

Ранее в Адлере звезду КВН Елену Рыбалко сбила машина.