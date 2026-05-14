В Абхазии высокопоставленный чиновник получил ранения

Заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Абхазии Кристиан Бжания получил ранения в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

«В селе Тамыш Очамчырского района между Кристианом Бжания и Владиславом Бжания произошел бытовой конфликт, в ходе которого последний произвел выстрелы в Кристиана Бжанию», — говорится в сообщении.

Причины конфликта и степень ранений на данный момент неизвестны. Отмечается, что отдел угрозыска РОВД по Очамчырскому району выясняет все обстоятельства произошедшего.

13 мая районе Орехово-Борисово Северное 66-летний мужчина решил опробовать новую пневматическую винтовку и открыл стрельбу из окна квартиры, сообщили в МВД Москвы. Пенсионер начал стрелять из окна в сторону детской площадки и школы, расположенных неподалеку. При задержании он не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавших нет.

Ранее дети устроили стрельбу рядом со школой в Волгограде.