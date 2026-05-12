Дети устроили стрельбу рядом со школой в Волгограде

V1: в Волгограде школьник выстрелил в сверстника на глазах у прохожих

В Волгограде группа подростков устроила стрельбу из неизвестного оружия. Об этом стало известно V1.RU.

Инцидент произошел днем 12 мая в Краснооктябрьском районе, рядом со школой №5. Один из мальчиков выстрелил почти в упор в сверстника на глазах у прохожих. По словам очевидицы, после выстрела раздался оглушительный хлопок, появился дым.

В этот момент рядом находились люди, проходила мама с трехлетним ребенком. Другая женщина сделала подросткам замечание, призывая убрать оружие, но в ответ получила оскорбления.

«Потом они разбежались, но я еще долго не могла отойти от шока. Они же могли друг друга покалечить, могли стрелять в детей, прохожих — это безобразие и какая-то вседозволенность! Где в конце концов мальчишки взяли это оружие?» — вопрошает горожанка.

В региональном управлении МВД сообщили, что ситуация взята на контроль, по факту случившегося проводится проверка.

«В настоящий момент инспекторы отдела по делам несовершеннолетних городской полиции устанавливают несовершеннолетних с целью дачи правовой оценки произошедшего», — уточнили в ведомстве.

