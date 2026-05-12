Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Дети устроили стрельбу рядом со школой в Волгограде

V1: в Волгограде школьник выстрелил в сверстника на глазах у прохожих
Shutterstock

В Волгограде группа подростков устроила стрельбу из неизвестного оружия. Об этом стало известно V1.RU.

Инцидент произошел днем 12 мая в Краснооктябрьском районе, рядом со школой №5. Один из мальчиков выстрелил почти в упор в сверстника на глазах у прохожих. По словам очевидицы, после выстрела раздался оглушительный хлопок, появился дым.

В этот момент рядом находились люди, проходила мама с трехлетним ребенком. Другая женщина сделала подросткам замечание, призывая убрать оружие, но в ответ получила оскорбления.

«Потом они разбежались, но я еще долго не могла отойти от шока. Они же могли друг друга покалечить, могли стрелять в детей, прохожих — это безобразие и какая-то вседозволенность! Где в конце концов мальчишки взяли это оружие?» — вопрошает горожанка.

В региональном управлении МВД сообщили, что ситуация взята на контроль, по факту случившегося проводится проверка.

«В настоящий момент инспекторы отдела по делам несовершеннолетних городской полиции устанавливают несовершеннолетних с целью дачи правовой оценки произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Ранее стала известна возможная причина стрельбы в школе на Кубани.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!