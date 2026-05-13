В Москве пенсионер устроил стрельбу из окна квартиры

В районе Орехово-Борисово Северное 66-летний мужчина решил опробовать новую пневматическую винтовку и открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Пенсионер начал стрелять из окна в сторону детской площадки и школы, расположенных неподалеку. При задержании он не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавших нет.

До этого в Петербурге полиция задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе из окна квартиры на Витебском проспекте. В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна многоэтажки. Прибывший наряд задержал 41-летнего жителя дома. Пьяный мужчина не менее шести раз выстрелил из окна из охотничьего ружья. Пострадавших нет. Полицейские изъяли ружье, оно зарегистрировано. У задержанного также обнаружили и изъяли травматический пистолет, около 200 патронов 12 калибра

Ранее в Башкирии мужчина открыл стрельбу из движущейся машины и попал в окно дома.