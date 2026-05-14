В РПЦ рассказали, является ли религия частным делом человека

Православные и мусульмане в России выступают против попыток вытеснить религию из общественного поля и объявить ее частным делом человека. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, пишет сообщили в метрополии.

Митрополит подчеркнул, что религиозный опыт и многовековые традиции являются основой «цивилизационного кода» нации и формируют саму суть культуры. По его мнению, попытки превратить религию в исключительно частное дело и вытеснить ее из общественной жизни ошибочны, так как культура имеет божественное происхождение: этимологическая связь слов «культура» и «культ» указывает на то, что в своей основе любое развитие общества зиждется на религиозном начале и заповеди о возделывании мира.

Кирилл подчеркнул, что и христиане, и мусульмане солидарны в стремлении преодолеть искусственный разрыв между современной секулярной средой и подлинной культурой, основанной на традиционных ценностях.

Он также отметил пагубность развития культуры в отрыве от веры, предостерегая от ложных представлений о неизбежном конфликте между религией и наукой или различными религиозными системами, что опровергается примером конструктивного диалога между православием и исламом.

