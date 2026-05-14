Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В РПЦ рассказали, является ли религия частным делом человека

Митрополит Кирилл заявил, что религия является основой «цивилизационного кода»
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Православные и мусульмане в России выступают против попыток вытеснить религию из общественного поля и объявить ее частным делом человека. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, пишет сообщили в метрополии.

Митрополит подчеркнул, что религиозный опыт и многовековые традиции являются основой «цивилизационного кода» нации и формируют саму суть культуры. По его мнению, попытки превратить религию в исключительно частное дело и вытеснить ее из общественной жизни ошибочны, так как культура имеет божественное происхождение: этимологическая связь слов «культура» и «культ» указывает на то, что в своей основе любое развитие общества зиждется на религиозном начале и заповеди о возделывании мира.

Кирилл подчеркнул, что и христиане, и мусульмане солидарны в стремлении преодолеть искусственный разрыв между современной секулярной средой и подлинной культурой, основанной на традиционных ценностях.

Он также отметил пагубность развития культуры в отрыве от веры, предостерегая от ложных представлений о неизбежном конфликте между религией и наукой или различными религиозными системами, что опровергается примером конструктивного диалога между православием и исламом.

До этого протоиерей Андрей Соммер, священник синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русская православная церковь заграницей заявил, что все больше жителей США проявляют интерес к русскому православию.

Ранее патриарх Кирилл призвал бизнесменов к честности перед Богом.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!