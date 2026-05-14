В Индии сильный ветер поднял мужчину в воздух на полсотни метров

Порывистый ветер поднял мужчину на высоту около 50 метров в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет газета The Indian Express.

Человек в попытке удержаться на земле схватился за жестяной сарай. Однако сильный ветер снес постройку, а мужчину подбросило высоко в воздух. В результате он получил множественные травмы, тем не менее остался жив.

Еженедельный журнал India Today опубликовал видео, на котором запечатлен полет жителя Уттар-Прадеша.

14 мая газета The Economic Times со ссылкой на индийские власти сообщила, что в Уттар-Прадеше в результате шторма не выжили как минимум 104 человека. Уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Харикеш Бхаскар рассказал, что стихия бушевала в разных районах на протяжении 36–48 часов. Даже по прошествии этого времени специалисты продолжали следить за ситуацией, круглосуточный единый командный центр работал в полную силу.

На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин направил телеграмму индийской коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди. Российский лидер выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее на Карибский бассейн обрушился мощнейший за 90 лет ураган.