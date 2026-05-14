Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Индии сильный ветер поднял мужчину в воздух на полсотни метров

The Indian Express: жителя Уттар-Прадеша ветром подняло в воздух на 50 метров

Порывистый ветер поднял мужчину на высоту около 50 метров в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет газета The Indian Express.

Человек в попытке удержаться на земле схватился за жестяной сарай. Однако сильный ветер снес постройку, а мужчину подбросило высоко в воздух. В результате он получил множественные травмы, тем не менее остался жив.

Еженедельный журнал India Today опубликовал видео, на котором запечатлен полет жителя Уттар-Прадеша.

14 мая газета The Economic Times со ссылкой на индийские власти сообщила, что в Уттар-Прадеше в результате шторма не выжили как минимум 104 человека. Уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Харикеш Бхаскар рассказал, что стихия бушевала в разных районах на протяжении 36–48 часов. Даже по прошествии этого времени специалисты продолжали следить за ситуацией, круглосуточный единый командный центр работал в полную силу.

На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин направил телеграмму индийской коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди. Российский лидер выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее на Карибский бассейн обрушился мощнейший за 90 лет ураган.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!