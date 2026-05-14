Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Отрекшуюся от престола королеву одной европейской страны госпитализировали

Отрекшуюся от престола королеву Дании госпитализировали со стенокардией
Keld Navntoft/Ritzau Scanpix/Reuters

В Дании госпитализировали отрекшуюся от престола королеву Маргрете II. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского двора.

«Сегодня днем Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в Национальную королевскую больницу из-за стенокардии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 86-летняя королева «устала, но находится в хорошем настроении». В королевском дворе уточнили, что Маргрете II пробудет в больнице в течение выходных дней для наблюдения и обследования.

14 января 2024 года новым королем Дании стал Фредерик X. Маргрете II сама отреклась от трона, поставив подпись на документе. Она правила 52 года, этот срок является самым долгим среди всех ее предшественников за всю историю королевства. После отречения Маргрете сохранила титул Ее Величества и заняла должность второго по очередности заместителя короля — регента.

В Дании с 1660 года трон передают по наследству. После Фредерика X новым монархом Дании станет его сын, наследный принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Стенокардия (грудная жаба) — клинический синдром, при котором сердечная мышца испытывает недостаток кровоснабжения. Это проявление ишемической болезни сердца (ИБС), когда нарушается функция коронарных артерий и ограничивается приток крови к сердцу.

Ранее премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!