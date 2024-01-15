Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

BT: Фредериксен отметила на фото королевский дом Норвегии вместо датского

close
100%
Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, она отметила неправильный королевский дом на фото нового короля страны в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает датская газета BT.

Издание подчеркивает, что в публикации Фредериксен хотела выразить свое почтение новому королю Фредерику X и датскому королевскому дому. Но перепутала датский и норвежский королевские дома, отметив на снимке последний.

В публикации отмечается, что спустя полчаса место исправили.

До этого правившая 52 года королева Дании Маргрете II отреклась от трона.

Отречение состоялось на заседании Госсовета, в котором приняли участие члены правительства, королева, наследный принц и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Летом 2023 года стало известно, что внук королевы Маргрете датский принц Кристиан хочет жениться на 18-летней возлюбленной. Он решил сделать предложение 18-летней Марии Кьяре Бурбон-Сицилийской. Девушка не была замечена в скандалах, в отличие от ее старшей сестры Каролины. Кронпринцесса Мэри осталась довольна выбором сына.

Ранее в Дании отказались выделить деньги из бюджета на расходы принца Кристиана.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами