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Новым королем Дании стал Фредерик X

Принц Фредерик стал новым королем Дании после отречения от престола его матери

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Правившая 52 года королева Дании Маргрете II отреклась от трона. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал Danmarks Radio.

Отречение состоялось на заседании Госсовета, в котором приняли участие члены правительства, королева, наследный принц и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Поставив подпись на документе, Маргрете автоматически сделала своего 55-летнего сына, наследного принца, новым монархом Дании Фредериком X. В Дании с 1660 года трон передают по наследству.

Маргрете после отречения заняла должность второго по очередности заместителя короля — регента.

Летом 2023 года стало известно, что внук королевы Маргарете датский принц Кристиан хочет жениться на 18-летней возлюбленной. Он решил сделать предложение 18-летней Марие Кьяре Бурбон-Сицилийской. Девушка не была замечена в скандалах, в отличие от ее старшей сестры Каролины. Кронпринцесса Мэри осталась довольна выбором сына.

Ранее в Дании отказались выделить деньги из бюджета на расходы принца Кристиана.

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