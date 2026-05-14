Диетолог рассказала о вреде колбасы

Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление колбасы может навредить здоровью
Чрезмерное употребление колбасы может навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в колбасе содержится большое количество соли, избыток которой вредит организму.

«Кроме того, там обязательно присутствует нитрит натрия. Это консервант, который придает продукту аппетитный красноватый оттенок — у натурального мяса после тепловой обработки цвет не такой, а серый», — добавила она.

Диетолог объяснила, что нитрит натрия содержится во многих овощах, в числе которых морковь, капуста и свекла. Избыток этого вещества опасен, поскольку он блокирует гемоглобин. В таком случае кислород хуже доставляется к тканям организма,из-за чего наступает кислородное голодание. Такой эффект особенно вреден для беременных женщин и пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого предупреждала, что самыми вредными для здоровья почек считаются продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски, бекон и различные копчености. По ее словам, такая пища создает нагрузку на этот орган из-за неорганических фосфатных добавок и большого количества соли.

Ранее диетолог назвала безопасную норму колбасы.

 
