Диетолог назвала безопасную норму колбасы

Диетолог Соломатина: в день можно есть до 40 граммов колбасы

В день можно есть не более 40 граммов колбасы. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«В день в среднем надо потреблять не более 30-40 граммов колбасы. Это один ломтик, если мы говорим о колбасных «батонах», как «Докторская», «Любительская». Или несколько ломтиков сырокопченой, которая меньше в диаметре», — объяснила специалист.

При этом, по словам диетолога, любую колбасу лучше всего употреблять вместе с овощами, в которых содержится большое количество антиоксидантов, и с продуктами, богатыми витаминами С.

Эксперт также предупредила, что колбасу нельзя жарить. Во время этого процесса возникают канцерогенные соединения, вредные для здоровья.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого предупреждала, что самыми вредными для здоровья почек считаются продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски, бекон и различные копчености. По ее словам, такая пища создает нагрузку на этот орган из-за неорганических фосфатных добавок и большого количества соли.

