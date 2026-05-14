Грузинского неонациста приговорили к 15 годам американской тюрьмы

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в США приговорил неонациста из Грузии к 15 годам тюрьмы за призывы к насилию против евреев и расовых меньшинств. Об этом сообщил телеканал ABC.

Подсудимый — 22-летний Михаил Чхиквишвили, его также обвиняют в попытках рекрутировать новых участников в свою преступную группу. Сообщается, что он также распространял книгу «Справочник ненавистника».

Обвиняемый признал вину и просил суд о прощении.

«Я признаю, что мои действия нанесли вред, распространяли ненависть и призывы к насилию, и я действительно приношу извинения за это», — писал он судье.

Сторона обвинения сообщила, что деятельность главаря группировки привела к большому количеству преступлений в стране, в том числе к гибели людей. Так, в штате Теннесси был убит 16-летний подросток.

