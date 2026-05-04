Подсудимый избил адвоката, услышав приговор суда

В США мужчина напал на своего адвоката, услышав приговор суда

В США Джакуариус Льюис, получивший 50 лет тюрьмы, напал на собственного адвоката Джона Петруцци сразу после оглашения приговора, пишет Complex.

Cам 69-летний юрист заявил, что не помнит момента нападения.

«По словам очевидцев в зале, я упал на спинку стула, затем ударился о стойку затылком, а после рухнул на пол. Но я ничего этого не помню», — рассказывает адвокат.

Очнувшись, Петруцци, защищавший сотни обвиняемых, признался, что впервые стал жертвой клиента.

«Я был немного шокирован. Ни разу за долгие годы клиент меня не бил», — добавил мужчина.

Согласно судебным документам, еще 26 декабря 2025 года Льюис просил суд отстранить Петруцци от дела. Причины не уточняются. Однако примерно через месяц подсудимый неожиданно признал вину и отказался от суда присяжных. Ему грозило от 5 до 50 лет тюрьмы, и сторона обвинения настаивала на максимальном наказании.

Сам Петруцци, по его словам, не держит зла на бывшего подзащитного.

