Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Подсудимый избил адвоката, услышав приговор суда

В США мужчина напал на своего адвоката, услышав приговор суда
Houston Police Department

В США Джакуариус Льюис, получивший 50 лет тюрьмы, напал на собственного адвоката Джона Петруцци сразу после оглашения приговора, пишет Complex.

Cам 69-летний юрист заявил, что не помнит момента нападения.

«По словам очевидцев в зале, я упал на спинку стула, затем ударился о стойку затылком, а после рухнул на пол. Но я ничего этого не помню», — рассказывает адвокат.

Очнувшись, Петруцци, защищавший сотни обвиняемых, признался, что впервые стал жертвой клиента.

«Я был немного шокирован. Ни разу за долгие годы клиент меня не бил», — добавил мужчина.

Согласно судебным документам, еще 26 декабря 2025 года Льюис просил суд отстранить Петруцци от дела. Причины не уточняются. Однако примерно через месяц подсудимый неожиданно признал вину и отказался от суда присяжных. Ему грозило от 5 до 50 лет тюрьмы, и сторона обвинения настаивала на максимальном наказании.

Сам Петруцци, по его словам, не держит зла на бывшего подзащитного.

Ранее в США жестоко избили женщину, кормившую бездомных в парке.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!