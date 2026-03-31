В США «королева оргазма» получила 9 лет тюрьмы

В США суд приговорил основательницу компании, продвигавшую практику «оргазмической медитации», к девяти годам тюрьмы, пишет NBC News.

Николь Дейдон получила девять лет федеральной тюрьмы по делу о принудительном труде. Суд также обязал ее выплатить около $12 миллионов — сумму, которую она ранее получила от продажи компании. По версии обвинения, женщина и ее соратники годами оказывали давление на последователей, используя психологические манипуляции, финансовую зависимость и физическое истощение.

Следствие утверждает, что участники сообщества, многие из которых имели травматичный опыт, подвергались контролю и принуждению к действиям, которые вызывали у них дискомфорт — в том числе к интимным контактам с клиентами и инвесторами. Эти практики, как заявлялось, подавались как путь к «свободе» и «просветлению».

Компания OneTaste Inc., которую возглавляла Дейдон, была основана в 2004 году в Сан-Франциско и позиционировалась как проект в сфере самопомощи и изучения сексуальности. Ее ключевой практикой была так называемая «оргазмическая медитация», предполагающая интимные действия в групповой обстановке.

