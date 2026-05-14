В Аргентине на передачу про НЛО по ошибке позвали уролога вместо уфолога

В эфир аргентинского радио по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО

В эфире аргентинской радиостанции Vorterix произошел курьезный случай — для обсуждения существования инопланетян по ошибке пригласили уролога вместо уфолога (исследователя НЛО), передает радио Cooperativa.

В эпизоде передачи «Y que» ведущие хотели обсудить с экспертом рассекреченные в США документы об НЛО. Они заявили, что пригласили для этого специалиста по изучению НЛО Мариано Коэна. Когда мужчина вышел в эфир, у него поинтересовались — где он обучался, чтобы стать уфологом, но мужчина ответил, что работает урологом.

«Я уролог, а не уфолог», — сказал он, быстро поняв недоразумение.

Ведущие не растерялись и решили узнать его мнение о существовании внеземных цивилизаций. Врач предположил, что внеземные цивилизации, действительно, могут существовать, но доподлинно ему это не известно.

В пятницу, 8 мая, Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель.

Ранее в США на рассекреченной видеозаписи НЛО увидели херувима.