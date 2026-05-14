Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Аргентине на передачу про НЛО по ошибке позвали уролога вместо уфолога

В эфир аргентинского радио по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО

В эфире аргентинской радиостанции Vorterix произошел курьезный случай — для обсуждения существования инопланетян по ошибке пригласили уролога вместо уфолога (исследователя НЛО), передает радио Cooperativa.

В эпизоде передачи «Y que» ведущие хотели обсудить с экспертом рассекреченные в США документы об НЛО. Они заявили, что пригласили для этого специалиста по изучению НЛО Мариано Коэна. Когда мужчина вышел в эфир, у него поинтересовались — где он обучался, чтобы стать уфологом, но мужчина ответил, что работает урологом.

«Я уролог, а не уфолог», — сказал он, быстро поняв недоразумение.

Ведущие не растерялись и решили узнать его мнение о существовании внеземных цивилизаций. Врач предположил, что внеземные цивилизации, действительно, могут существовать, но доподлинно ему это не известно.

В пятницу, 8 мая, Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Министерство обороны страны намерено публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель.

Ранее в США на рассекреченной видеозаписи НЛО увидели херувима.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!