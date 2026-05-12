Диетолог назвала безопасную норму шоколада

Диетолог Кованова: шоколад следует есть в небольших количествах
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Качественный шоколад не будет вредить здоровью, если употреблять его небольшими порциями. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного», — отметила специалист.

По словам диетолога, в составе качественного шоколада должны быть какао-бобы, сахар, какао масло, а также лецитин, необходимый для поддержания правильной работы головного мозга и нервной системы.

Эксперт добавила, что шоколад с хорошим составом можно употреблять всем здоровым людям. Однако важно есть его в небольших количествах. Безопасной дозой считается одна долька продукта.

До этого Кованова предупреждала, что самым вредным шоколадом считается тот, в составе которого есть большое количество добавок. Специалист отметила, что для вкуса в продукт могут быть добавлены орехи, ваниль, сухое молоко и сливки. При этом чем жирнее шоколад по составу, тем выше шанс переесть его.

Ранее диетолог рассказала, чем опасно переедание протеиновых батончиков.

 
