Более 3 млн россиян начнут получать повышенные пенсии с октября

В Госдуме напомнили о росте пенсий на 4% у 3 млн россиян с 1 октября

С 1 октября вырастут военные пенсии – выплаты проиндексируют на 4%. Это изменение уже заложено в бюджете на текущий и на плановый период 2027-2028 годов, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Выплаты увеличат без дополнительных действий получателей – не нужно писать заявления или предоставлять документы. Повышение затронет порядка 3,1 млн человек по линии Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств, пояснил депутат.

Говырин также отметил, что индексация в 4% – это не финальный показатель. Так, в прошлом году с 1 января пенсии повысили на 9,5%, затем с 1 октября еще на 7,6% (вместо планируемых 4,5%). Сделано это было по предложению Минобороны, напомнил парламентарий.

«Если фактическая инфляция, по данным ЦБ, превысит прогноз, октябрьскую индексацию 2026 года пересмотрят отдельным федеральным законом по той же схеме», — заключил Говырин.

В Соцфонде до этого сообщили, что средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тыс. рублей, за год сумма увеличилась примерно на тысячу рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим – 16 986 рублей.

