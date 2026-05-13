Эксперт рассказала, у кого есть право выйти на пенсию в 2026 году

Подольская: выйти на пенсию в 2026 году можно при соблюдении трех условий

Выйти на пенсию по старости в текущем году могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет при соблюдении двух условий. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году, помимо достижения определенного возраста, необходимо иметь рабочий стаж не менее 15 лет. Эксперт отметила, что в этом году было снято ограничение на учет периода ухода за детьми в трудовой стаж. Теперь время ухода за каждым ребенком до полутора лет засчитывается полностью, а при рождении двойни или более детей эти сроки суммируются.

Кроме того, нужно иметь 30 пенсионных баллов. В текущем году стоимость одного балла, который используется для расчета размера пенсии, составляет 156,76 рубля.

До этого сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.

