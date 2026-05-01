«Она объявила мне войну»: соседи устроили разборки с топором из-за границ участка

В Калининградской области конфликт соседей из-за границ участков перерос в потасовку с топором. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на пострадавшего.

Полтора года назад 44-летний Алексей купил в одном из поселков Багратионовского района дом, ранее принадлежавший семье, у которой осталось еще два дома по соседству. Мать бывшей владелицы стала оспаривать границы участка, но Алексей пытался решить все мирно, а затем вызвал геодезиста. Тот установил, что пенсионерка незаконно присвоила часть территории, где стоит ее гараж. Конфликт вышел на новый уровень после того, как мужчина натянул между участками рабицу.

«Она буквально объявила мне войну. Пишет заявления в полицию по надуманным поводам, наговаривает на меня, якобы, я нападаю на неё. Оскорбляет, делает мелкие пакости, показывает «факи». Пару месяцев назад набросилась на меня и ударила кулаком в лицо. А недавно даже приехали бандиты со мной разбираться, правда сама не сдержалась и в их присутствии обрушилась на меня с бранью и оскорблениями», — говорит мужчина.

Он не отчаялся и начал облагораживать территорию, но 30 апреля возник новый скандал с пенсионером, живущем в доме с другой стороны. Увидев, что Алексей посадил у забора деревья, сосед потребовал все убрать. Мужчина, вооруженный топором и секатором, набросился на пострадавшего, угрожал отрубить ему голову, ударил обухом по ноге и острием по руке. Алексей вызвал полицию и собирается писать заявление.

