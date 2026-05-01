Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Она объявила мне войну»: соседи устроили разборки с топором из-за границ участка

В Калининградской области пенсионер набросился на соседа из-за посаженного дерева
В Калининградской области конфликт соседей из-за границ участков перерос в потасовку с топором. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на пострадавшего.

Полтора года назад 44-летний Алексей купил в одном из поселков Багратионовского района дом, ранее принадлежавший семье, у которой осталось еще два дома по соседству. Мать бывшей владелицы стала оспаривать границы участка, но Алексей пытался решить все мирно, а затем вызвал геодезиста. Тот установил, что пенсионерка незаконно присвоила часть территории, где стоит ее гараж. Конфликт вышел на новый уровень после того, как мужчина натянул между участками рабицу.

«Она буквально объявила мне войну. Пишет заявления в полицию по надуманным поводам, наговаривает на меня, якобы, я нападаю на неё. Оскорбляет, делает мелкие пакости, показывает «факи». Пару месяцев назад набросилась на меня и ударила кулаком в лицо. А недавно даже приехали бандиты со мной разбираться, правда сама не сдержалась и в их присутствии обрушилась на меня с бранью и оскорблениями», — говорит мужчина.

Он не отчаялся и начал облагораживать территорию, но 30 апреля возник новый скандал с пенсионером, живущем в доме с другой стороны. Увидев, что Алексей посадил у забора деревья, сосед потребовал все убрать. Мужчина, вооруженный топором и секатором, набросился на пострадавшего, угрожал отрубить ему голову, ударил обухом по ноге и острием по руке. Алексей вызвал полицию и собирается писать заявление.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!