Спецслужбы Украины открыто помогают террористическим группировкам. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский в Дипломатической академии в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, передает РИА Новости.

По его словам, Киев снабжает такие группировки оружием и дронами.

«Украинские спецслужбы открыто осуществляют взаимодействие и оказывают помощь террористическим группировкам, снабжают их оружием и беспилотниками, обучают их применению, координируют действия террористов, перебрасывают подготовленных наемников», — сказал он.

Также Люблинский отметил, что на территории Украины активизировались кол-центры, которые находятся под «плотным контролем» киевских властей и являются серьезным вызовом безопасности. Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

