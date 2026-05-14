В МИД России рассказали, к чему привели масштабные поставки оружия Киеву

МИД РФ: поставки вооружений Украине привели к росту незаконного оборота оружия
Gleb Garanich/Reuters

Масштабные поставки вооружений Киеву привели к кратному росту незаконного оборота оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, передает РИА Новости.

«Масштабные поставки вооружений Украине в условиях тотальной коррумпированности режима Зеленского привели к многократному росту незаконного оборота оружия. Превалирующая его часть не доходит до фронта», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, по словам Любинского, незаконная торговля органами процветает на Украине с 2014 года, но ее масштабы игнорируются экспертами ООН.

13 апреля постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Европейский союз способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке.

Свои обвинения в адрес ЕС он подкрепил данными Института изучения войны (США) о том, что каждый третий автомат, оказывающийся у экстремистских и террористических группировок по всему миру, имеет украинские корни.

Ранее в Госдуме заявили, что Киев могут обвинить в производстве биооружия.

 
