В интернете зафиксировали волну видеообращений предпринимателей к Путину

Предприниматели вейп-индустрии начали массово записывать и выкладывать в сеть ролики с видеообращениями к президенту России Владимиру Путину на фоне слухов о запрете розничной продажи вейпов, сообщает «Комсомольская правда».

Это произошло на фоне обсуждений в Госдуме инициативы, которая фактически наделит регионы правом самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов.

В своих обращениях предприниматели заявляют, что вся продукция имеет маркировку, продажи осуществляются только совершеннолетним, а сотрудников оформляют официально.

«Мы не прячемся, мы открыты — у нас касса, у нас маркировка, у нас паспортный контроль на входе. За что нас закрывать», — заявил один из предпринимателей из Свердловской области.

Еще один предприниматель из Ульяновска отметил, что работает по закону.

«У меня двое детей, ипотека. Я не торгую из-под полы, я работаю по закону — почему меня приравнивают к подвальным барыгам», — заявил он в своем видеообращении.

По словам экономиста Дмитрия Прокофьева, налоговые поступления от бизнеса и граждан на спецрежимах в I квартале 2026 года уменьшились на 22,2%.

«Спецрежимы — это малый бизнес, самозанятые, упрощенка, патенты, а поступления от них в основном идут в региональные бюджеты. И ровно в этот момент Госдуме предлагают предоставить регионам право запрещать розничную продажу вейпов — рынок, который по итогам 2024 года оценивался более чем в 250 млрд рублей, где работают более 170 тыс. легальных точек и свыше 100 тыс. малых и средних компаний», — сказал он.

Также глава отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова напомнила слова президента на совете законодателей о том, что «зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно».

«Нельзя превращать законотворчество в конвейер ограничений, нельзя на любую сложную общественную проблему отвечать одним и тем же инструментом — запретить, закрыть, ограничить, не разбираясь в последствиях. И на этом фоне особенно странно выглядит история, когда в законопроект о лицензировании молча добавляется поправка о праве регионов ликвидировать легальную розницу», — приводит ее слова «Комсомольская правда».

Напомним, с осени 2025 года в Госдуме обсуждают законопроект о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукции. В ходе обсуждений в законопроект внесли поправку, которая наделяет субъекты правом самостоятельного запрета розничной продажи ЭСДН.