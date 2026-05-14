Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянам рассказали, где лучше всего будет видно солнечное затмение в августе

Ученый Чумаков: в августе солнечное затмение лучше всего будет видно в Мурманске
Shutterstock

Солнечное затмение, которое можно будет наблюдать 12 августа 2026 года, лучше всего будет видно на севере европейской части России. При этом лучшим местом для наблюдения за астрономическим явлением станет Мурманск. Об этом газете «Известия» рассказал доктор наук, просветитель, преподаватель Сергей Чумаков.

«Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Мурманске. Там затмение начнется в 19:45, достигнет максимальной фазы в 20:36 и завершится в 21:28. При ясной погоде жители региона смогут увидеть наиболее эффектную картину небесного явления», — рассказал специалист.

По его словам, примерно 80% солнечного диска также окажется закрыто Луной в 20:40 в Архангельске. Однако в Москве и Подмосковье затмение будет значительно слабее, около 2%. Жителям столичного региона будет крайне сложно заметить это явление.

Эксперт также напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности. Даже в случае значительного перекрытия Солнца наблюдать затмение без специальных защитных средств опасно для зрения. Простые солнцезащитные очки не способны обеспечить достаточную защиту, поэтому следует использовать астрономические фильтры или специализированные очки, такие как сварочные.

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев до этого говорил, что в мае 2026 года россияне смогут увидеть редкое явление под названием «голубая Луна» и Венеру.

Ранее сибирский фотограф заснял уникальное космическое явление во дворе дома.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!