Россиянам рассказали, где лучше всего будет видно солнечное затмение в августе

Ученый Чумаков: в августе солнечное затмение лучше всего будет видно в Мурманске

Солнечное затмение, которое можно будет наблюдать 12 августа 2026 года, лучше всего будет видно на севере европейской части России. При этом лучшим местом для наблюдения за астрономическим явлением станет Мурманск. Об этом газете «Известия» рассказал доктор наук, просветитель, преподаватель Сергей Чумаков.

«Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Мурманске. Там затмение начнется в 19:45, достигнет максимальной фазы в 20:36 и завершится в 21:28. При ясной погоде жители региона смогут увидеть наиболее эффектную картину небесного явления», — рассказал специалист.

По его словам, примерно 80% солнечного диска также окажется закрыто Луной в 20:40 в Архангельске. Однако в Москве и Подмосковье затмение будет значительно слабее, около 2%. Жителям столичного региона будет крайне сложно заметить это явление.

Эксперт также напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности. Даже в случае значительного перекрытия Солнца наблюдать затмение без специальных защитных средств опасно для зрения. Простые солнцезащитные очки не способны обеспечить достаточную защиту, поэтому следует использовать астрономические фильтры или специализированные очки, такие как сварочные.

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев до этого говорил, что в мае 2026 года россияне смогут увидеть редкое явление под названием «голубая Луна» и Венеру.

