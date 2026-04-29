Сибирский фотограф заснял уникальное космическое явление во дворе дома

Алексей Поляков/VK

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска заснял редкое космическое событие — вспышку сверхновой. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В галактике NGC 5907 («Щепка») в созвездии Дракона зафиксирована вспышка сверхновой. Этот объект, получивший обозначение SN 2026kid, относится к сверхновым II типа. Мы наблюдаем финальную стадию жизни массивной звезды — коллапс ее ядра, после которого остается нейтронная звезда или черная дыра», — написал он.

По словам Полякова, сверхновая — один из самых драматичных процессов во Вселенной: на пике одна такая звезда излучает больше энергии, чем сотни миллиардов звезд галактики вместе взятые, подчеркнул фотограф.

Он также отметил, что кадр удалось сделать прямо во дворе одного из домов в ночное время.

До этого научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев рассказал, что россияне смогут увидеть в мае редкое явление под названием «голубая Луна», метеорный поток Эта-Аквариды, а также Венеру.

Ранее на Земле произошло «кровавое» лунное затмение.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!