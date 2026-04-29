Сибирский фотограф заснял уникальное космическое явление во дворе дома

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска заснял редкое космическое событие — вспышку сверхновой. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В галактике NGC 5907 («Щепка») в созвездии Дракона зафиксирована вспышка сверхновой. Этот объект, получивший обозначение SN 2026kid, относится к сверхновым II типа. Мы наблюдаем финальную стадию жизни массивной звезды — коллапс ее ядра, после которого остается нейтронная звезда или черная дыра», — написал он.

По словам Полякова, сверхновая — один из самых драматичных процессов во Вселенной: на пике одна такая звезда излучает больше энергии, чем сотни миллиардов звезд галактики вместе взятые, подчеркнул фотограф.

Он также отметил, что кадр удалось сделать прямо во дворе одного из домов в ночное время.

