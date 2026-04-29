Россиянам рассказали о редком явлении в мае

Астроном Алексеев заявил, что в мае можно будет увидеть голубую Луну
Жители России смогут увидеть в мае редкое явление под название «голубая Луна», метеорный поток Эта-Аквариды, а также Венеру. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

Он заявил, что следующий месяц не только начнется с полнолуния — 1 мая, но и закончится полнолунием — 31 мая.

«Это явление называется «голубой Луной», от английского выражения «Once in a Blue Moon», означающее крайне редкое событие», — заявил ученый.

При этом 1 и 31 мая Луна будет обычного цвета, отметил он.

Также Алексеев сказал, что максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5-6 мая. Смотреть за ним лучше всего за городом вдали от засветки.

Кроме того, ученый заявил, что весь следующий месяц будет хорошая вечерняя видимость Венеры, которая постепенно отдаляется от Солнца на небе. Это делает положение данной планеты более удобным для вечернего наблюдения.

До этого астроном Сергей Богачев рассказал, что «розовая» Луна — это полнолуние в апреле. Название связано с тем, что в этот период спутник Земли некоторое время кажется розоватым.

Ранее на Земле произошло «кровавое» лунное затмение.

 
