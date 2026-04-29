Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей в путешествии

Смена климата, качества воды и привычного ухода во время путешествия может отразиться на состоянии кожи, вызвав сухость, повышенную чувствительность, а также тусклость или избыточный блеск. Об этом газете «Известия» рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

Специалист предупредила, что главными факторами, которые влияют на состояние кожи в поездке, являются солнечные лучи, морская или хлорированная вода, ветер и перепады температуры. Ультрафиолет остается главным стресс-фактором, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует возникновение пигментации.

«Базовым элементом ухода становится регулярное использование средств с SPF. При этом важно не только наносить их утром, но и обновлять в течение дня, особенно после купания. Частая ошибка — воспринимать SPF как дополнительный шаг, а не как базовый. В отпуске это ключевой элемент ухода», — объяснила эксперт.

По ее словам, во время отпуска нагрузку на кожу также может оказывать вода. При этом морская вода усиливает сухость и ощущение стянутости, а хлорированная — вызывает раздражение. После купания рекомендуется ополаскивать кожу чистой водой или использовать термальные спреи.

Ветер и сухой воздух способствуют обезвоживанию, особенно в прибрежных регионах. Поэтому особенно важно усилить увлажнение и использовать косметические средства, которые удерживают влагу в коже.

Специалист отметила, что утром в путешествии важно мягкое очищение, увлажнение и защита кожи от солнца, а вечером — очищение и восстановление с помощью сывороток и насыщенных кремов. От использования продуктов с агрессивными компонентами, такими как кислоты или ретинол, на время путешествия стоит отказаться.

