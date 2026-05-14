Россиянам назвали главные ошибки при использовании солнцезащитных средств

Использовать солнцезащитные средства необходимо как на пляже, так и в городе. Летом кожа подвергается воздействию UVA-лучей даже во время поездок на автомобиле. Об этом газете «Известия» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

Специалист объяснила, что в жаркое время года уход за кожей должен строиться на защите, увлажнении и антиоксидантной поддержке.

«Одними из самых распространенных ошибок являются использование SPF только во время отдыха, недостаточное количество нанесенного средства и отсутствие его регулярного обновления», — предупредила она.

По словам врача, для прогулок в городе следует выбирать средства с SPF не ниже 30, а в солнечные дни — с SPF 50+. При этом во время отдыха на пляже нужно использовать только водостойкие продукты с высоким уровнем защиты. После косметологических процедур можно применять специальных средства с SPF 85, снижающие риск появления пигментации и раздражения.

Косметолог добавила, что качественное солнцезащитное средство должно защищать от UVA- и от UVB-лучей, а также содержать в себе антиоксиданты и компоненты, которые препятствуют фотостарению. Самыми эффективными в этом вопросе считаются ниацинамид, витамин С, феруловую кислоту и витамин Е.

Эксперт также напомнила, что не следует бесконтрольно использовать активные компоненты при солнечной активности. В летний сезон ретинол допустим только при применении вечером и обязательном сочетании с дневной защитой SPF 50+. Кислоты можно использовать исключительно в мягких формах и низких концентрациях.

