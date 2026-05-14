Опоздавший на посадку россиянин пытался остановить самолет на взлете

МВД: тюменца оштрафовали на 3000 рублей за попытку остановить самолет в Рощино

Тюменца оштрафовали на 3 тысячи рублей за попытку остановить готовившийся к взлету самолет, сообщила пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 13 мая в аэропорту Рощино. Около 6:40 утра работники службы авиационной безопасности заметили постороннего мужчину, который нарушил запрет и направился прямо к самолету, который готовился выполнить рейс в Норильск. Транспортные полицейские, получившие сигнал от охраны, оперативно задержали нарушителя прямо на стоянке лайнеров.

Как выяснилось, местный житель 1985 года рождения настолько боялся опоздать на свой рейс, что решился на отчаянный шаг. Когда объявили посадку, мужчина находился в уборной и не успел пройти к гейту вместе с остальными пассажирами. Поняв, что самолет вот-вот улетит, он выбежал на перрон в надежде, что его пустят на борт.

В отношении нарушителя составили протокол о нарушении требований транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ). В полиции напомнили, что аэропорты являются режимными объектами, на которых действуют строгие правила пропускного режима.

