Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Опоздавший на посадку россиянин пытался остановить самолет на взлете

МВД: тюменца оштрафовали на 3000 рублей за попытку остановить самолет в Рощино
Сергей Русанов/РИА «Новости»

Тюменца оштрафовали на 3 тысячи рублей за попытку остановить готовившийся к взлету самолет, сообщила пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 13 мая в аэропорту Рощино. Около 6:40 утра работники службы авиационной безопасности заметили постороннего мужчину, который нарушил запрет и направился прямо к самолету, который готовился выполнить рейс в Норильск. Транспортные полицейские, получившие сигнал от охраны, оперативно задержали нарушителя прямо на стоянке лайнеров.

Как выяснилось, местный житель 1985 года рождения настолько боялся опоздать на свой рейс, что решился на отчаянный шаг. Когда объявили посадку, мужчина находился в уборной и не успел пройти к гейту вместе с остальными пассажирами. Поняв, что самолет вот-вот улетит, он выбежал на перрон в надежде, что его пустят на борт.

В отношении нарушителя составили протокол о нарушении требований транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ). В полиции напомнили, что аэропорты являются режимными объектами, на которых действуют строгие правила пропускного режима.

Ранее появилось видео, как мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!