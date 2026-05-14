Краснодарский чиновник покончил с собой

Чиновник администрации Краснодарского края Олег Телегин покончил с собой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации SHOT, 52-летний директор государственного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий ушел из жизни у себя дома. Возле его тела обнаружили ружье. Мотивы в данный момент устанавливаются доследственной проверкой регионального Следственного комитета.

Чиновник занимал должность с 2019 года. Он отвечал за управление недвижимостью администрации Краснодарского рая.

В начале апреля в Краснодарском крае трех чиновников уволили после проверки на коррупцию. В отношении десяти муниципальных чиновников провели проверки сведений о доходах и имуществе в 2025 году. Накануне Бывшего замгубернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно за махинации с имуществом. 12 мая был оштрафован глава регионального департамента транспорта Андрей Белугин на 10 тыс. рублей за нарушения, связанные с реконструкцией дорог. Проверяющие считают, что бюджет потерял около 12,1 млн рублей.

