Нашли сидящим на кухне. Что известно о смерти экс-начальника войск РХБЗ в Москве

РИА Новости: генерал Станислав Петров покончил с собой в возрасте 87 лет

Бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Станислав Петров найден мертвым в своей квартире в Доме на набережной в центре Москвы. Прибывшие медики нашли Петрова сидящим на кухне без признаков жизни. По предварительным данным, генерал-полковник покончил с собой на фоне тяжелой болезни. Он был последним советским и первым российским военачальником на этой должности, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и уничтожении в РФ запасов химического оружия.

Видный советский и российский военачальник, генерал-полковник в отставке Станислав Петров ушел из жизни в своей квартире в центре Москвы. Он жил в знаменитом Доме на набережной, широко известном как место проживания советской элиты.

«Второго мая было обнаружено тело генерал-полковника в отставке Станислава Петрова в квартире дома на улице Серафимовича в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой », — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, в последнее время генерал тяжело болел.

«Известия» уточняют, что прибывшие по вызову медики нашли погибшего сидящим на стуле на кухне .

Похороны пройдут 8 мая на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Биография Станислава Петрова

Станислав Петров родился в 1939 году в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). Окончил Саратовское военно-химическое училище, затем — Военную Краснознаменную академию химической защиты имени С. К. Тимошенко и Военную академию Генштаба СССР. Он потомственный офицер: его отец был командиром 14-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса и погиб в бою во время Великой Отечественной войны.

Службу в войсках химической защиты Петров начал в 1959 году в Воронеже с должности командира взвода. С 1971 по 1982 год служил в Белоруссии и постепенно продвигался вверх по карьерной лестнице, дойдя до должности начальника химических войск Белорусского военного округа. В 1986 году и позже был участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1989 году стал последним начальником химических войск министерства обороны СССР.

Считается, что он внес большой личный вклад в принятие на вооружение и освоение серийного производства огнеметно-зажигательных и аэрозольных средств поражения противника .

В частности, речь идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-1 «Буратино». Машина была разработана в Омском КБ транспортного машиностроения, прошла государственные испытания — но не поступила на вооружение из-за сравнительно небольшой дальности стрельбы (до 4,5 км). Во время вывода советских войск из Афганистана о существовании системы вспомнил генерал Станислав Петров, настоявший на восстановлении оставшихся опытных образцов и отправке их в действующие части.

«По отзывам советских военных, выводивших войска из Афганистана, ничего страшнее снарядов системы «Буратино» для противника тогда не было. Препятствий к принятию на вооружение войск РХБ защиты тяжелой огнеметной системы уже не было, что и произошло в 1995 году», — отмечала газета «Красная звезда».

После распада Советского Союза Станислав Петров стал первым начальником войск РХБ защиты России и занимал эту должность до 2001 года.

К его заслугам относят успешную организацию работ по ликвидации запасов отечественного химического оружия , которая началась после подписания Россией в 1993 году международной Конвенции о запрещении такого вида оружия.

В те годы российское химоружие хранилось на арсеналах, расположенных в Курганской, Брянской, Саратовской, Пензенской, Кировской областях и в Удмуртии. Процесс уничтожения был разбит на четыре этапа и по плану должен был завершиться не позднее 2018 года.

Как вспоминал Станислав Петров, российские военные и ученые создали технологии безопасной утилизации, после чего были построены несколько предприятий для этих целей. Они находились недалеко от арсеналов хранения. Первый завод был запущен в декабре 2002 года в Саратовской области. Работа на нескольких предприятиях полностью завершилась 27 сентября 2017 года. За 15 лет Россия ликвидировала более 4 млн боеприпасов, а также 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с боевыми отравляющими веществами. Международная Организация по запрещению химического оружия удостоверила этот факт.