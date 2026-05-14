В Калужской области поймали мужчину, призывавшего к ударам по Белгороду

Сотрудники правоохранительных органов в Калужской области задержали местного жителя, в сети призывавшего к атакам на Белгород. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мужчина в мессенджере высказывался за нанесение ракетных ударов по Белгороду. На этом фоне против него было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Речь идет о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Фигуранта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с росгвардейцами. В его доме был проведен обыск, во время которого силовики изъяли экстремистскую литературу, а также патроны и три единицы оружия.

5 апреля в Следственном комитете РФ рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Ненецкого автономного округа, обвиняемого в оправдании терроризма и пропаганде террористической деятельности. Как рассказали в ведомстве, в мае прошлого года 39-летний мужчина на странице одной из групп в социальной сети опубликовал комментарий с поддержкой террористической деятельности. Пост находился в открытом доступе. В доме фигуранта провели обыски, изъяли имеющие значение для следствия носители информации.

Ранее пенсионера осудили на шесть лет за призывы к ударам по Красной площади в Москве.