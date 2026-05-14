Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Калужской области поймали мужчину, призывавшего к ударам по Белгороду

Правоохранители задержали жителя Калужской области за комментарии о Белгороде
Алексей Никольский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов в Калужской области задержали местного жителя, в сети призывавшего к атакам на Белгород. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мужчина в мессенджере высказывался за нанесение ракетных ударов по Белгороду. На этом фоне против него было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Речь идет о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Фигуранта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с росгвардейцами. В его доме был проведен обыск, во время которого силовики изъяли экстремистскую литературу, а также патроны и три единицы оружия.

5 апреля в Следственном комитете РФ рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Ненецкого автономного округа, обвиняемого в оправдании терроризма и пропаганде террористической деятельности. Как рассказали в ведомстве, в мае прошлого года 39-летний мужчина на странице одной из групп в социальной сети опубликовал комментарий с поддержкой террористической деятельности. Пост находился в открытом доступе. В доме фигуранта провели обыски, изъяли имеющие значение для следствия носители информации.

Ранее пенсионера осудили на шесть лет за призывы к ударам по Красной площади в Москве.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!