Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Суд оштрафовал экс-главу «Эха Москвы»

Суд оштрафовал Алексея Венедиктова за участие в нежелательной организации
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что журналиста признали виновным по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

По данным ТАСС, дело было возбуждено из-за сотрудничества Венедиктова с немецкой компанией Radio Echo GmbH, которая владеет онлайн-радио и изданием «Эхо». Эта организация признана в России нежелательной. По данным прокуратуры, журналист размещал материалы «Эха» на своем YouTube-канале «Живой гвоздь», что доказывает факт сотрудничества.

Венедиктов в суд не пришел, его интересы представляли адвокаты. Он сообщил в своем Telegram-канале, что обжалует приговор.

Венедиктов — известный российский журналист, историк и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», ликвидированной в марте 2022 года.

Ранее Венедиктов назвал две причины, почему не уехал из России.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!