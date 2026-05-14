Суд оштрафовал экс-главу «Эха Москвы»

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что журналиста признали виновным по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

По данным ТАСС, дело было возбуждено из-за сотрудничества Венедиктова с немецкой компанией Radio Echo GmbH, которая владеет онлайн-радио и изданием «Эхо». Эта организация признана в России нежелательной. По данным прокуратуры, журналист размещал материалы «Эха» на своем YouTube-канале «Живой гвоздь», что доказывает факт сотрудничества.

Венедиктов в суд не пришел, его интересы представляли адвокаты. Он сообщил в своем Telegram-канале, что обжалует приговор.

Венедиктов — известный российский журналист, историк и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», ликвидированной в марте 2022 года.

Ранее Венедиктов назвал две причины, почему не уехал из России.