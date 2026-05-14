Экс-главред «Эха» обжалует штраф за сотрудничество с нежелательной организацией

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) будет обжаловать решение суда о признании его виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

14 мая Черемушкинский суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации. Причиной стало сотрудничество с зарегистрированной в ФРГ Radio Echo GmbH, владеющей онлайн-радио и изданием «Эхо». Суд заявил, что на интернет-ресурсе «Радио «Эхо» 7 ноября прошлого года было размещено видео «Будем наблюдать «с Венедиктовым.

«Таким образом Венедиктов совершил участие в деятельности иностранной организации, чья деятельность признана незаконной на территории России», — говорится в решении суда.

«Считаю это решение необоснованным и несправедливым. Буду обжаловать», — написал он.

Венедиктов — известный российский журналист, историк и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», ликвидированной в марте 2022 года.

Ранее Венедиктов назвал две причины, почему не уехал из России.

 
